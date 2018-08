Tesla Motors hat mit einem kräftigen Umsatzplus und vielen Verbesserungen im zweiten Quartal überzeugt. Die Aktie konnte kräftig zulegen. Der Konzern scheint tatsächlich den Sprung zum Massenhersteller zu schaffen, auch wenn noch kein Geld verdient wird.

Der ungeliebte Konkurrent

Elon Musk hat nicht viele Freunde in der deutschen Presse. Abgesehen von Nischenmedien berichten fast alle großen Zeitungen und Webseiten zumeist negativ über den Unternehmer und sein "Baby" Tesla Motors. Das hat wahrscheinlich einen einfach Grund: die deutschen Autokonzerne buchen schlichtweg mehr Anzeigen und lassen sicher ihren Einfluss spielen, wenn es um die Berichterstattung geht. Für Anleger ist das aber ärgerlich, denn Tesla ist auf der Überholspur. Wer nicht nur von Quartal zu Quartal denkt, sondern einen längeren Atem mitbringt, wird mitbekommen haben, dass das einst von der deutschen Autondustrie belächelte Start-Up nun ein ernsthafter Konkurrent ist. Teslas Modell 3 verkaufte sich in den USA im zweiten Quartal häufiger als die S-Klasse von Mercedes, BMWs Dreier, Audis A4 und vergleichbare Lexus-Modelle ZUSAMMEN. In der oberen Mittelklasse kommt offenbar niemand mehr an Musk vorbei.

Tesla bleibt eine Klasse für sich

Und auch der Blick auf die nackten Zulassungszahlen bei Elektroautos in den USA spricht für sich. In diesem Jahr führt klar Teslas Model 3 (siehe Tabelle unten), es folgen das Model S und das Model X. Nur der Toyota Prius kann sich in diese Armada schieben. Im zweitgrößten Automarkt der Welt lässt Tesla alle hinter sich. Und man muss eines bedenken. Die deutschen und andere Hersteller haben nicht nur mit Dieselgate und schärferen Abgaswerten zu kämpfen. Sie fangen jetzt erst an, in die Elektroauto-Revolution zu investieren. Allein die drei deutschen Konzerne Daimler, BMW und Volkswagen kündigten Investitionen von fast 50 Mrd. Euro für die nächsten Jahre an. Tesla hat diesen Schritt schon hinter sich und kann insbesondere aufgrund seiner ausgedehnten Ladeinfrastruktur die Konkurrenz auf Abstand halten. Das bedeutet aber keineswegs das Ende der deutschen Autoindustrie. Aber: Man sollte nicht zu dem Zeitpunkt in Aktien investieren, wenn ein Unternehmen am Beginn einer jahrelangen Investitionsphase steht. Und da befinden ...

