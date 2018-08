Wettenberg (ots) -



Norgines Marke MOVICOL® wird mit dem German Brand Award 2018 für erfolgreiche Markenführung ausgezeichnet.



Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung



MOVICOL® erhält die Auszeichnung "Winner" im Bereich "Health & Pharmaceuticals" der Wettbewerbskategorie "Industry Excellence in Branding" und zählt damit zu der Auswahl an Preisträgern aus über 1.250 Einreichungen.



Mit der Auszeichnung wird das Unternehmen Norgine GmbH für die gelungene Markenstrategie belohnt, die in Zusammenarbeit mit der auf Healthcare spezialisierten Agentur meusel & hbp GmbH umgesetzt wird.



Die Agentur meusel & hbp GmbH freut sich über die Auszeichnung mit dem German Brand Award 2018 für den "Marken-Schützling" MOVICOL®. Die Marke wird seit 2006 vom Team der Agentur betreut.



Oft kopiert - nie erreicht



Fragt man in den Fachzielgruppen, der Ärzte, Apotheker und PTAs nach einem Mittel gegen Obstipation, wird MOVICOL® unter den ersten Nennungen auftauchen. MOVICOL® ist für Ärzte und Apotheker mit der Indikation "Verstopfung" verknüpft, etwa so wie andere Marken aus dem Bereich der Konsumgüter in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sind - eine Marke, die sich in ihrem Segment einen Namen gemacht hat.



Die langjährige Markenstrategie der Kontinuität, Präsenz und Variabilität hat MOVICOL® zu einem festen Bestandteil im Markt der Obstipationspräparate (Laxanzien) gemacht.



Erfolg auf lange Sicht



1996 brachte das Unternehmen Norgine mit MOVICOL® das erste macrogolhaltige Laxanz in Deutschland auf den Markt.



Heute, gut 20 Jahre später, umfasst die MOVICOL®-Familie verschiedene Darreichungsformen und Geschmacksvarianten und bietet so für vielfältige Bedürfnisse eine Lösung gegen Verstopfung an.



Unterstützt wird das Unternehmen von der in Wesel ansässigen Agentur meusel & hbp GmbH. Die erfolgreiche Zusammenarbeit begann in 2006 und erfährt mit dem German Brand Award 2018 eine Auszeichnung, die verdeutlicht, dass sich langfristige Strategien auszahlen können. Gemeinsam haben die Unternehmen unter anderem erfolgreiche Aufklärungsarbeit geleistet und umfangreiche Servicematerialien für Fachkreise und Anwender ausgearbeitet. "Wir freuen uns sehr, dass die Marke MOVICOL® zu den Preisträgern des diesjährigen German Brand Award gehört und damit für eine der besten Marketingstrategien ausgezeichnet wird. In der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Norgine GmbH ist es uns gelungen, das Thema Obstipation (Verstopfung) gekonnt für Fachkreise und Anwender umzusetzen und mit maßgeschneiderten Materialien Unterstützung für die Praxis zu leisten." sagt Sabine Meusel, Managing Director der meusel & hbp GmbH, zur Auszeichnung für die Marke MOVICOL®. "Auch ist diese Auszeichnung für uns ein Indiz dafür, dass sich langjährige Partnerschaften auszahlen." berichtet Sabine Meusel außerdem.



Walter Antweiler, verantwortlicher Produktmanager für MOVICOL® bei Norgine GmbH, freut sich ebenfalls über die Vergabe des German Brand Award durch die unabhängige Jury aus Markenexperten: "Für uns bedeutet diese Auszeichnung, dass wir für MOVICOL® eine Markenkompetenz geschaffen haben, die es trotz der sensiblen Thematik rund um das Thema Obstipation (Verstopfung) geschafft hat, sich im Markt zu etablieren. Das Team, welches MOVICOL® als Marke betreut, ist auch ein kleines bisschen stolz, einen Aufklärungsbeitrag zu leisten und das Thema Verstopfung aus dem Tabu-Bereich herauszuholen."



Der Preis für erfolgreiche Markenführung



Initiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher - und bringt nicht nur die Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen.



Norgine GmbH nahm den Award am Donnerstag, den 21. Juni 2018, Unter den Linden in Berlin in Empfang.



Über Norgine



Norgine ist ein europäisches Spezialpharmaunternehmen mit direkter Präsenz in allen größeren Europäischen Märkten. Im Jahr 2017 belief sich der Nettoumsatz von Norgine auf 345 Mio. Euro und erzielte damit eine Steigerung von 17 Prozent ggü. dem Vorjahr.



Norgine beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in den Bereichen Marketing und Vertrieb, Entwicklung und Herstellung, die sich um kommerzielle Themen sowie die Entwicklung, Herstellung und Logistik unserer Produkte kümmern.



Norgine ist spezialisiert auf Gastroenterologie, Hepatologie, Krebserkrankungen und Supportive Care.



Norgine hat ihren Hauptsitz in den Niederlanden. Norgine verfügt über eine Niederlassung für Forschung und Entwicklung in Hengoed (Wales) sowie zwei Produktionsanlagen in Hengoed (Wales) und in Dreux (Frankreich).



Näheres erfahren Sie unter www.norgine.com



Im Jahr 2012 rief Norgine das zusätzliche Geschäftsfeld Norgine Ventures ins Leben, welches innovative Unternehmen aus der Gesundheitsbranche durch die Bereitstellung von Fremdkapital in Europa und den USA unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.norgineventures.com.



MOVICOL, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.



Norgine B.V.



Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland Tel: +31 (0)20 567 09 00 Fax: +31 (0)20 567 09 99 www.norgine.com



