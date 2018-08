Vor einem Jahr startete Aldi Nord das teuerste Umbauprogramm der Unternehmensgeschichte. Heller und freundlicher sollen die Läden werden und neue Kunden locken. Doch die Umsätze sinken. Floppt das Milliardenprojekt?

Die Einkaufskörbe waren gut gefüllt: 167.000 Getränkedosen gingen über die Kassentresen, 58.000 frische Brötchen und 36 Tonnen Eiswürfel - innerhalb von 65 Stunden.

Der Discounter Aldi Nord hatte auf dem diesjährigen Deichbrand-Festival im Juli den nach Unternehmensangaben "größten Aldi aller Zeiten" aufgebaut. Während nebenan die Toten Hosen und The Killers spielten, waren in der XXL-Zeltfiliale in Cuxhaven-Nordholz 16 Kassen, 12 Backautomaten und neun Leergutautomaten im Einsatz. 200 Mitarbeiter sorgten dafür, dass über die Festivaltage insgesamt 78.000 Bons abgerechnet wurden. Umsatzrekorde dürften trotzdem nicht das Ziel der Festival-Mission gewesen sein. Vielmehr ging es darum, Präsenz in der jungen Zielgruppe zeigen.

Der Händler-Gig fügt sich nahtlos in die Strategie des Unternehmens ein, jüngere Käuferschichten anzusprechen. Aldi hat in den vergangenen Jahren immer mehr Markenprodukte eingelistet, das Bio- und Frischeangebot ausgebaut und sogar eine Online-Plattform für Videospiele eingerichtet.

Zuletzt sorgte indes vor allem ein Projekt für Aufsehen: Aniko. Das Kürzel steht für "Aldi Nord Instore Konzept". Ende Juli 2017 verkündete der Konzern den Start des größten und teuersten Umbauprogramms der Unternehmensgeschichte. "Aniko ist eine der bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen in der Geschichte von Aldi-Nord", ließ sich selbst der öffentlichkeitsscheue Sohn des Unternehmensgründers, Theo Albrecht junior, angesichts der Dimensionen zitieren.

5,2 Milliarden Euro wolle die Konzernspitze ...

