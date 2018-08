Warum kaufen die Dänen und Schweden zusammen nicht 1 Apple? Apple kratzt ja gerade an einer Rekordmarke. Eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar (a trillion dollars). Um sie noch dramatischer darzustellen, könnte man auch 1.000.000.000.000 $ schreiben, aber ich bin ja eher kein Freund solcher Ziffernschlangen (FAZ). Die Billion wird jetzt jedenfalls gerne verglichen, etwa mit dem BIP ganzer Volkswirtschaften. Spannender ist es jedoch, die Kapitalisierung mit anderen Vermögenswerten zu vergleichen. Sieht man sich etwa die Vermögen in privaten und betrieblichen Pensionsplänen in Dänemark und Schweden an, kommt man zum Schluss, dass die beiden Vorsorgesysteme bereits 2016 über Vermögen im Wert von rund einer Billion Dollar verfügten...

Den vollständigen Artikel lesen ...