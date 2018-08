Mainz (ots) - Freitag, 3. August 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Kay-Sölve Richter (5.30 bis 7.00 Uhr), Wolf-Christian Ulrich, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr)



Flüchtlinge und Integration - MoMa vor Ort live aus Templin Flussferien in Deutschland - Kultur-Highlights an der Saale Hochsaison für Wespen - Schädlingsbekämpfer im Dauereinsatz



Gast: Dietmar Woidke, SPD, Ministerpräsident Brandenburg



Freitag, 3. August 2018



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Sommer, Sonne, Stau am Brenner - Probleme auf dem Weg Richtung Süden Abkühlung im Garten - Handwerksprofi Mick baut ein Badefass Seenotrettung im Mittelmeer - Crewmitglied der Lifeline berichtet



Gäste im Studio: Uwe Busse. Schlagersänger Linda Hesse, Schlagersängerin



Freitag, 3. August 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Wacken 2018 - Größtes Metal-Festival der Welt Expedition Boddenlandschaft - Das Haus meines Vaters am Meer Die Krämerbrücke (5) - Das Fest der Krämer



