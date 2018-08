CONSUS Real Estate AG: CONSUS Real Estate AG erhöht Anteil an CG Gruppe AG auf 75 Prozent DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung CONSUS Real Estate AG: CONSUS Real Estate AG erhöht Anteil an CG Gruppe AG auf 75 Prozent 02.08.2018 / 16:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand und Aufsichtsrat der Consus Real Estate AG ("CONSUS", ISIN: DE000A2DA414) haben heute beschlossen, den Anteil an der CG Gruppe AG von 59 Prozent auf 75 Prozent auf voll verwässerter Basis zu erhöhen. Die Aufstockung der Anteile erfolgt durch (1) Ausgabe von 8.333.334 neuen nennwertlosen Stückaktien der CONSUS mit Ausgabekurs von 12,0 Euro pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an den Gründer der CG Gruppe AG, Christoph Gröner, (2) der alleinigen Zeichnung einer Pflichtwandelschuldverschreibung durch CONSUS an der CG Gruppe AG in Höhe von 50 Millionen Euro und (3) durch einen direkten Erwerb von Anteilen an der CG Gruppe in Höhe von rd. 67 Millionen Euro zahlbar in mehreren Schritten. Das Grundkapital der CONSUS erhöht sich durch die Ausgabe von den neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital um 8,5 Prozent auf 106.428.118 Euro. Kontakt: Consus Real Estate AG Jan-Philipp Ansorg Corporate Finance & Investor Relations j.-p.ansorg@consus.ag Über Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit ihrer Tochter, der CG Gruppe AG, ein führender deutscher Wohnimmobilienentwickler in den deutschen Top 9 Städten. CONSUS konzentriert sich auf institutionelle Forward-Sales sowie auf Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und kann hier auf eine starke Erfolgsbilanz verweisen. Die CONSUS Aktien sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. 02.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 710575 02.08.2018 CET/CEST

