Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, gibt einen Teil seiner anfänglichen Kursgewinne ab und so kehrt der Index in den Bereich der 94,90/85 zurück. US-Dollar hat die 95,00 und den Bereich darüber im Blick Der Index verzeichnet am Donnerstag den 3. Tag in Folge einen Gewinn und so konnte er zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...