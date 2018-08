New York - Anzeichen einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China sind am Donnerstag den Anlegern an der Wall Street erneut auf den Magen geschlagen. Für den Dow Jones Industrial ging es im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 25'236,82 Punkte nach unten. Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,10 Prozent auf 2810,48 Punkte. Konjunkturseitig gab es Industrieaufträge, die im Juni wie erwartet gestiegen waren.

Weiter auf Erholungskurs befand sich der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 0,26 Prozent auf 7291,48 Zählern. Die Aktien des iPhone-Herstellers Apple setzten ihren starken Lauf mit einem erneuten Hoch bei 204,85 Dollar fort. Zudem schoben hohe Kursgewinne bei Tesla an.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump droht China im Handelskonflikt mit einer weiteren Eskalation. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent zu prüfen. Die Massnahme solle die chinesische Regierung zu einem Politikwechsel bewegen, um gerechtere Marktbedingungen zu ...

