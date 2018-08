München (ots) - Sein sogenannter Masterplan hat eine handfeste Regierungskrise ausgelöst: Horst Seehofer sorgte mit teils harter Rhetorik nicht nur für einen Streit zwischen seiner CSU und der CDU. Mit der Ankündigung von nationalen Alleingängen im Umgang mit Flüchtlingen forderte er auch Bundeskanzlerin Merkel heraus. Am Ende drohte Seehofer mit Rücktritt, Angela Merkel setzte sich mit Verweis auf ihre Richtlinienkompetenz durch. Der Bundesinnenminister hat nun den Auftrag, mit Ländern wie Italien, Griechenland und Spanien Abkommen zu verhandeln.



Auch als CSU-Chef ist Seehofer gefordert. Vor den anstehenden Landtagswahlen in Bayern wird die Kritik in der eigenen Partei lauter. Kann die CSU ihre absolute Mehrheit verteidigen oder wenigstens klar über 40 Prozent kommen? Ist die Dauerfehde mit der Bundeskanzlerin wirklich beendet? Kann Seehofer bei den Flüchtlingsabkommen liefern?



Thomas Baumann begrüßt den Bundesinnenminister am Sonntag, 5. August 2018, zum ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:30 Uhr ausstrahlt.



Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:30 Uhr im Ersten: 26. August 2018: Angela Merkel (CDU) 2. September 2018: Katja Kipping (Die Linke)



Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Christian Feld



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de