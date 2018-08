München/Köln (ots) -



Von Sommerloch keine Spur: Finanzen100, eine Marke von BurdaForward (unter anderem FOCUS Online, CHIP, HuffPost) ist das am stärksten wachsende Finanzportal in Deutschland (+70% seit Januar 2018). Mit 2,08 Mio. Unique User im Monat (AGOF daily digital facts 2018-07, Einzelmonat Juli 2018) erreichen die Kölner Finanzexperten einen neuen Rekordwert. Treiber für den Erfolg: die starke Entwicklung im mobilen Web und die Zusammenarbeit mit dem Finanzressort von FOCUS Online. Alleine mit dem mobilen Web-Angebot und in der App erreichte Finanzen100 im vergangenen Monat 1,39 Mio. Unique User und ist damit in diesem Bereich bereits deutlicher Marktführer in Deutschland. Gesamt liegt Finanzen100 auf Platz 2 der Börsenportale, weit vor Onvista.



"Unser Ziel ist es, unsere Wachstumskurve der vergangenen Monate beizubehalten. Mit Informationen, die finanzinteressierten Nutzern wirklich weiterhelfen. Mit unserer Herangehensweise schaffen wir ein ganz neues Umfeld. Jeder Mensch macht sich Gedanken darüber, was mit seinem Geld passiert. Wir bieten die Informationen und Lösungen an, die dem Nutzer echte Vorteile bei seiner Entscheidungsfindung bieten", sagt Daniel Steil, Chief Content Officer bei BurdaForward.



Seit April 2018 kooperiert die Finanzen100-Redaktion mit dem Finanzressort von FOCUS Online. Gemeinsam mit dem News-Portal veröffentlichen die Kölner Finanzexperten tagesaktuell eine Vielzahl an Börsennachrichten und Hintergrundanalysen vom Geschehen auf den internationalen Finanzmärkten.



"Das Interesse der Menschen an verständlichen und verlässlichen Informationen rund um das Thema Finanzen steigt kontinuierlich", so Steil. "Die Kombination aus dem fundierten Experten-Know-how bei Finanzen100 und der starken journalistischen Marke FOCUS Online stillt das große Bedürfnis der Nutzer nach vertrauenswürdigen Quellen."



Michael Holzner, Director Finanzen100: "Die Zusammenarbeit mit FOCUS Online im Bereich Börse hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und wird weiter ausgebaut. Gegen den Branchen-Trend wachsen wir rasant weiter und helfen immer mehr Menschen in Deutschland bei ihren Fragen und Entscheidungen in Sachen Finanzen. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns hier geschenkt wird und sehen es als Ansporn, unser Angebot als kompetente und verlässliche Quelle in allen Finanzfragen weiterzuentwickeln."



Finanzen100 ist mit über zwei Mio. Unique Usern im Monat Juli (AGOF daily digital facts 2018-07, Einzelmonat Juli 2018) das derzeit zweitgrößte Finanzportal in Deutschland und bietet seinen Nutzern im Web und als App einen perfekten Überblick über alle relevanten Finanzinformationen wie Nachrichten aus der Finanzwelt, Daten, Kurse und Charts. Finanzen100 ist ein Angebot der FOCUS Online Group GmbH. Das Online-Portal gehört neben CHIP, FOCUS Online, HuffPost, NetMoms u.a. zu BurdaForward, einem der größten digitalen Publishing-Häuser Deutschlands.



