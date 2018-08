FRANKFURT (Dow Jones)--Der Online-Möbelhändler Westwing setzt künftig ausschließlich auf Europa. Die Beteiligung der Startup-Schmiede Rocket Internet will ihr Geschäft außerhalb des Kontinents verkaufen. Es würden bereits Gespräche mit Interessenten für das Geschäft in Brasilien, Russland und Kasachstan geführt, teilte Westwing bei Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal mit, in dem das dritte Vierteljahr in Folge operativ schwarze Zahlen geschrieben wurden.

"Das Unternehmen sieht hier (Europa) große Synergien für die Weiterentwicklung seines erfolgreichen Geschäftsmodells und seiner Ecommerceplattform", begründete Westwing die Verkaufsentscheidung. Der Münchener Onlinehändler ist derzeit in elf europäischen Ländern aktiv und erzielte vergangenes Jahr hier Umsätze von 220 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr 2018 habe Westwing, an der Rocket Internet letzten Angaben zufolge mit 32 Prozent beteiligt ist, den Umsatz um mehr als 20 Prozent gesteigert. Auf Basis des operativen Gewinns (EBITDA) sei man profitabel gewesen, konkrete Zahlen nannte das Unternehmen nicht.

Welche Optionen für Finanzierung des weiteren Wachstums konkret anstehen, teilte Westwing nicht mit. Grundsätzlich seien "Kapitalmarkttransaktionen" möglich, hieß es.

