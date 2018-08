Zürich - Die Suspendierung eines Fondsverwalters bei der Vermögensverwalterin GAM bringt die entsprechenden Fonds in Schwierigkeiten. Viele Investoren wollen nun abspringen. In der Folge hat GAM den Handel der milliardenschweren Fonds vorerst ausgesetzt, um die weiteren Schritte zu prüfen. Dabei könnte den Fonds auch die Liquidation drohen. Am Aktienmarkt sacken die GAM-Titel den zweiten Handelstag in Folge ab.

Am Dienstag hatte GAM mit den Halbjahreszahlen auch die Suspendierung des betreffenden Managers bekannt gegeben. Diese erfolgte nach einer internen Untersuchung über den Umgang des Managers mit dem Risikomanagement sowie seinen Dokumentationspflichten, wie es damals hiess. Seine Ehrlichkeit werde dabei aber nicht in Frage gestellt, betonte GAM.

Der suspendierte Manager war für die sogenannte "Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz" (ARBF) zuständig. Zwar beteuerte GAM am Dienstag, ...

