Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag angesichts der Auseinandersetzungen zwischen China und den USA in der Handelspolitik zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zuletzt um 0,16 Prozent auf 161,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,46 Prozent.

Die erneute Zuspitzung im Handelskonflikt der USA mit China trieb die Anleger in die als sicher geltenden Staatsanleihen. Zunächst hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump China im Handelskonflikt mit einer weiteren Eskalation gedroht. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent zu prüfen. Richtig Auftrieb bekamen die Staatspapiere aber erst, als die chinesische Regierung mitteilte, dass man zu Gegenmaßnahmen bereit sei.

Die Renditen britischer Staatsanleihen gerieten nach der Leitzinsanhebung durch die britische Notenbank nur vorübergehend unter Druck. Die Bank of England hatte ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent angehoben. Die Notenbank stellte zudem weitere Zinsanhebungen in Aussicht, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln sollte. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen, da die Entscheidung so erwartet worden war./jsl/he

ISIN DE0009652644

