Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Reingewinn und die Erträge des niederländischen Finanzinstituts hätten zwar die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte der starke Wettbewerb in den Benelux-Ländern künftig auf die Profitabilität drücken./la/ajx Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0174 2018-08-02/18:01

ISIN: NL0011821202