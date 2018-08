Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Strategische Aktionen seien weiter Mangelware, zeigte sich Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Autozulieferer und Reifenhersteller enttäuscht. Die jüngsten Geschäftszahlen seien aber in Ordnung gewesen./ajx/la Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

