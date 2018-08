Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung



Woche 33/18



Sa., 11.8.



22.15 das aktuelle sportstudio Bitte Ergänzung beachten: Live aus Berlin



So., 12.8.



20.15 ZDF SPORTextra



Supercup 2018 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Oliver Kahn



Woche 34/18



Fr., 24.8.



20.15 ZDF SPORTextra



Bundesliga live FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 1. Spieltag . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Oliver Kahn



Woche 36/18



Do., 6.9.



20.15 ZDF SPORTextra



UEFA Nations League Deutschland - Frankreich Gruppenphase, 1. Spieltag . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Oliver Kahn



