ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet haben die Aktienkurse in der Schweiz am Donnerstag den Handel beendet. Belastet wurde der Markt von der jüngsten Entwicklung im Handelsstreit. Die USA drohen China nunmehr mit Strafzöllen von 25 Prozent statt 10 Prozent.

Gerüchte darüber hatten schon am Mittwoch die Runde gemacht, an dem der Aktienhandel in der Schweiz allerdings wegen des Bundesfeiertages ruhte. Daher konnte der Markt erst am Donnerstag reagieren. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 9.156 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 58,77 (zuvor: 52,76) Millionen Aktien.

Im internationalen Vergleich hielten sich die Verluste in der Schweiz allerdings in Grenzen. Die Anleger griffen zu defensiven Werten, darunter Schwergewicht Nestle, deren Kurs um 0,1 Prozent stieg. Gesucht waren auch die ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte. Während Roche um 1,2 Prozent zulegten, tendierten Novartis 0,3 Prozent höher. Die ebenfalls als defensiv geltenden Swisscom verbesserten sich derweil um 0,1 Prozent.

Aktien konjunktursensitiver Unternehmen wurden verkauft, allen voran Adecco, die um rund 3 Prozent fielen. Lafargeholcim verbilligten sich um 2,5 Prozent. Die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch gaben um 0,8 und 1,7 Prozent nach. Für sie ist China ein wichtiger Absatzmarkt.

Überdurchschnittlich hoch waren die Verluste auch im Finanzsektor. Banken und Versicherungen gehörten europaweit zu den größten Verlierern. Die Aktien von Credit Suisse, UBS und Julius Bär verloren zwischen 1,0 und 1,8 Prozent. Swiss Re sanken um 0,9 Prozent. Der Rückversicherer wird am Freitag über den Verlauf des ersten Halbjahrs berichten.

Die Aktie des Vermögensverwalters GAM brach um weitere fast 15 Prozent ein. Die Titel waren schon am Dienstag um gut 12 Prozent abgestürzt, nachdem die Gesellschaft enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und die Freistellung eines leitenden Mitarbeiters gemeldet hatte, gegen den eine interne Überprüfung eingeleitet wurde. Am Donnerstag kündigte GAM an, den Handel mit Anleihe-Fonds im Absolute-Return-Bereich auszusetzen.

Der Kurs des Versandapotheken-Betreibers Zur Rose sank um 0,2 Prozent. Das Unternehmen verstärkt sich mit einem Zukauf in Spanien.

August 02, 2018

