Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag schwere Verluste hinnehmen müssen. Hintergrund war der wieder an Schärfe gewinnende Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Weiße Hause drohte, Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Erwägung zu ziehen statt bislang 10 Prozent. Der DAX verlor 1,5 Prozent auf 12.546 Punkte und schloss damit deutlich unter der 200-Tagelinie bei 12.763.

Die Berichtssaison lief derweil weiter auf Hochtouren. Aus dem DAX legten Siemens, BMW und Conti ihre Geschäftszahlen vor. Der Gegenwind von der Währungsseite belastete den Umsatz von Siemens im vergangenen Geschäftsquartal. Auch eine Verbesserung der Industriemarge konnte den Kurs nicht stützen, er fiel um 4,7 Prozent. Damit führten Siemens-Aktien die Verliererliste im DAX an.

Auch BMW konnte im zweiten Quartal beim Gewinn nicht an den guten Vorjahreszeitraum anknüpfen. Zudem enttäuschte die Margenentwicklung. Der Kurs fiel um 0,4 Prozent. VW gaben mit 2,2 Prozent und Daimler mit 1,4 Prozent noch sehr viel stärker nach. Der Handelsstreit belastete. Fresenius stiegen dank einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit Kursziel 84 Euro um 2,3 Prozent auf 68,20 Euro.

Anleger setzen bei Metro auf Trendwende

Für die Conti-Aktie ging es trotz ordentlicher Geschäftszahlen 1,8 Prozent nach unten. Bryan Garnier konnte auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur wenig Potenzial nach oben identifizieren. Gegen den Trend ging es für Infineon 1,1 Prozent nach oben. Die Aktie wurde gestützt von der Nachricht, dass der Chiphersteller eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Alibaba im Cloud-Geschäft startet.

Den Kurssprung von 9,7 Prozent bei Metro führten Händler auf die offensichtliche Trendwende im Russland-Geschäft zurück. "Das ist eine systematische Neubewertung der Aktie und könnte dauerhaft sein", sagte ein Händler. Bei den Analysten von Jefferies hieß es dazu, aus Russland gebe es ermutigende Zeichen, der Druck auf den Großhandel lasse nach. Für Prosiebensat1 ging es nach Zahlenvorlage um 1,7 Prozent nach unten.

Hugo Boss gaben 2,8 Prozent nach, Delivery Hero 1,7 Prozent. Bei Boss enttäuschte die Entwicklung des freien Cashflows, Delivery Hero veröffentlichte eine Gewinnwarnung. Im TecDAX fielen Pfeiffer Vacuum um 4,8 Prozent, nachdem der Gewinn die Erwartungen nicht erfüllt und der Chart nun ein technisches Verkaufssignal erzeugt hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,2 (Vortag: 96,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,40 (Vortag: 3,92) Milliarden Euro. Es gab sechs Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.546,33 -1,50% -2,87% DAX-Future 12.547,50 -1,49% -3,62% XDAX 12.557,03 -1,36% -2,37% MDAX 26.734,16 -0,61% +2,04% TecDAX 2.885,13 -0,49% +14,08% SDAX 12.200,89 -0,88% +2,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,31% +28 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.