Insgesamt waren im Rahmen eines Bezugsrechtsangebotes 2,99 Millionen neue Leonteq-Namenaktien ausgegeben worden, die ab dem (morgigen) 3. August an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Per Ende der Bezugsfrist am Donnerstag um 12 Uhr waren 99,1 Prozent der neuen Leonteq-Namenaktien, die zu 41,50 Fr. angeboten wurden, ...

