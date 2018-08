Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag, am Tag nach dem Schweizer Bundesfeiertag, etwas leichter geschlossen. Die Verluste wurden einerseits auf Gewinnmitnahmen zurückgeführt, andererseits vermiesten Anzeichen einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China den Anlegern europaweit die Stimmung. US-Präsident Donald Trump hatte seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer angewiesen, eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent zu prüfen.

Die Massnahme solle die chinesische Regierung zu einem Politikwechsel bewegen, um gerechtere Marktbedingungen zu schaffen, sagte Lighthizer und bestätigte damit Medienberichte vom Mittwoch. China will mit Gegenmassnahmen in ähnlichem Umfang antworten. Etwas Gegenwind kam für die Börsen auch von den Notenbanken. Das Fed liess bereits am Mittwochabend durchblicken, dass im September die US-Zinsen erneut steigen dürften. Die Bank of England hob ihren Leitzins am Donnerstag an. In diesem Umfeld konnten auch teilweise positive US-Konjunkturzahlen nicht für merklichen Auftrieb sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag -0,20 Prozent tiefer bei 9'155,57 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,44 Prozent auf 1'496,74 Stellen, ...

