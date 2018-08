Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag Group -2,65% auf 39,6, davor 5 Tage im Plus (4,36% Zuwachs von 38,98 auf 40,68), BKS Bank Stamm +1,11% auf 18,2, davor 5 Tage ohne Veränderung , Zumtobel -3,47% auf 6,125, davor 4 Tage im Plus (14,32% Zuwachs von 5,55 auf 6,34), Andritz +4,73% auf 50,75, davor 4 Tage im Minus (-2,46% Verlust von 49,68 auf 48,46), Verbund -0,12% auf 34,08, davor 3 Tage im Plus (1,91% Zuwachs von 33,48 auf 34,12), AMS -0,56% auf 71,06, davor 3 Tage im Plus (9,2% Zuwachs von 65,44 auf 71,46), AT&S -0,48% auf 20,6, davor 3 Tage im Plus (17,61% Zuwachs von 17,6 auf 20,7), Mayr-Melnhof -1,02% auf 116, davor 3 Tage im Plus (2,27% Zuwachs von 114,6 auf 117,2), Telekom Austria -0,53% auf 7,5, davor 3 Tage im Plus (3,15% Zuwachs von 7,31 auf 7,54). Folgende Titel...

