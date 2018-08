Bonn (ots) - Das Christentum prägt unseren Alltag. Kirchliche Feiertage gelten für alle. Rituale und Feiern wie Taufe, Trauung oder Beerdigungen gehören immer noch für viele Menschen dazu, auch wenn sie längst aus der Kirche ausgetreten sind. Gemeinsam zu glauben, bietet Halt und Heimat. Durch Zuwanderung sind andere Glaubensrichtungen und Religionen hinzugekommen. Doch haben sie bei uns auch eine Heimat gefunden?



phoenix-Reporterin Inge Swolek begibt sich im phoenix-plus "Heimat - Glaube" auf die Spur der Spiritualität. Sie trifft unter anderem Pfarrer Franz Meurer, der in seiner katholischen Gemeinde in einem Kölner Brennpunkt-Viertel ganz praktische Glaubensarbeit leistet und so ein Stück Heimat schafft. Er versorgt die Menschen erst einmal mit dem, was sie am dringendsten brauchen: Lebensmittel, Kleidung, Teilhabe. Außerdem spricht sie mit dem Autor Ulrich Harbecke, der das "Kölner Buch der Religionen" geschrieben hat. Er stellt darin alle 120 Glaubensgemeinschaften vor, die in der Rhein-Metropole ein Zuhause gefunden haben. Mit ihm zusammen trifft sie aktive Christen, Hindus und Buddhisten.



Außerdem stellt Inge Swolek Menschen vor, die ihr Heil in alternativen Formen der Spiritualität suchen, wie etwa in der Astrologie, oder in bestimmten Sport- oder Ernährungsrichtungen.



http://ots.de/QplsBl



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de