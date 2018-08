Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.31 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.469,21 -1,14% -0,99% Stoxx50 3.117,89 -1,00% -1,89% DAX 12.546,33 -1,50% -2,87% FTSE 7.575,93 -1,01% +0,17% CAC 5.460,98 -0,68% +2,79% DJIA 25.289,34 -0,18% +2,31% S&P-500 2.821,33 +0,28% +5,53% Nasdaq-Comp. 7.774,90 +0,88% +12,62% Nasdaq-100 7.345,59 +1,00% +14,84% Nikkei-225 22.512,53 -1,03% -1,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,3% +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,01 70,46 +2,0% 1,35 +16,8% Brent/ICE 73,45 72,39 +1,5% 1,06 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,95 1.216,03 -0,1% -1,09 -6,8% Silber (Spot) 15,41 15,39 +0,2% +0,02 -9,0% Platin (Spot) 831,75 817,50 +1,7% +14,25 -10,5% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,3% -0,01 -18,2%

Trotz des festeren Dollar und der Furcht vor dem Handelskonflikt, der die Nachfrage nach Erdöl beschneiden könnte, erholen sich die Ölpreise von ihren jüngsten Verlusten. Sie profitieren davon, dass die Vorräte im zentralen US-Öllager in Cushing etwas abgenommen haben.

FINANZMARKT USA

Der Handelsstreit zwischen den USA und China dämpft erneut die Kauflaune, allerdings nicht so stark wie an vielen anderen Börsen weltweit. Bis zum Mittag haben die Kurse ihre Verluste verringert oder sich sogar in positives Terrain vorgearbeitet. Zu verdanken ist die positive Wende der Apple-Aktie. Sie hatte schon am Mittwoch von den guten Geschäftszahlen und dem optimistischen Ausblick profitiert. Auch am Donnerstag bleibt die Aktie begehrt. Zeitweise betrug der Börsenwert des Konzerns erstmals mehr als 1 Billion Dollar. Aktuell legt die Aktie um 2,7 Prozent zu. Im Handelskonflikt mit China verschärft die US-Regierung den Ton, ein Grund für die härtere Gangart könnte die Abwertung des Renminbi sein. Tesla schießen um 9,5 Prozent hoch. Der Konzern rutschte zwar tiefer in die Verlustzone, verbrannte aber weniger Geld als befürchtet. Für T-Mobile US geht es um 3,9 Prozent aufwärts. Der Mobilfunkanbieter hob nach dem besten zweiten Quartal seiner Unternehmensgeschichte bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose an. Dowdupont büßen 3,3 Prozent ein, obwohl der Konzern dank höherer Verkäufe und Preise mehr umgesetzt und verdient hat. Allerdings sieht sich das Unternehmen als möglicher Leidtragender der US-Handelspolitik. Teva Pharmaceutical schockt mit einem drastischen Erlöseinbruch, die Titel stürzen um 9,6 Prozent ab. Eine Talfahrt von gut 20 Prozent legen Blue Apron Holdings hin, nachdem der Versender von Kochboxen bei deutlich gesunkenen Umsätzen den Verlust ausgeweitet hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Hintergrund der Aktienschwäche war der wieder an Schärfe gewinnende Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Weiße Hause drohte, Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Erwägung zu ziehen statt bislang 10 Prozent. Der Gegenwind von der Währungsseite belastete den Umsatz bei Siemens im vergangenen Geschäftsquartal. Auch eine Verbesserung der Industriemarge konnte den Kurs nicht stützen, er fiel um 4,7 Prozent. Damit führten Siemens-Aktien die Verliererliste im DAX an. Auch BMW konnte im zweiten Quartal beim Gewinn nicht an den guten Vorjahreszeitraum anknüpfen. Zudem enttäuschte die Margenentwicklung. Der Kurs fiel um 0,4 Prozent. VW gaben mit 2,2 Prozent und Daimler mit 1,4 Prozent noch sehr viel stärker nach. Der Handelsstreit belastete. Fresenius stiegen dank einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 2,3 Prozent. Für die Conti-Aktie ging es trotz ordentlicher Geschäftszahlen 1,8 Prozent nach unten. Bryan Garnier konnte auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur wenig Potenzial nach oben identifizieren. Gegen den Trend ging es für Infineon 1,1 Prozent nach oben. Die Aktie wurde gestützt von der Nachricht, dass der Chiphersteller eine Zusammenarbeit mit Alibaba startet. LSE stiegen nach Zahlenausweis um 3,2 Prozent. Die Börse in London war im ersten Halbjahr in allen Bereichen gewachsen und hatte den Gewinn um 30 Prozent gesteigert. Countrywide brachen nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 62,8 Prozent ein. Die UBS sprach mit Blick auf den Quartalsbericht von Intesa Sanpaolo von durchwachsenen Geschäftszahlen. Intesa gaben 3,9 Prozent nach, für Societe Generale ging es nach Zahlenausweis um 2,3 Prozent nach unten. Sehr gut kamen die Geschäftszahlen von Andritz an. Die Aktien gewannen 4,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1616 -0,38% 1,1645 1,1668 -3,3% EUR/JPY 129,53 -0,55% 129,94 130,54 -4,3% EUR/CHF 1,1545 -0,19% 1,1563 1,1582 -1,4% EUR/GBP 0,8908 +0,27% 0,8889 0,8893 +0,2% USD/JPY 111,52 -0,16% 111,58 111,86 -1,0% GBP/USD 1,3037 -0,67% 1,3101 1,3120 -3,5% Bitcoin BTC/USD 7.551,01 +0,3% 7.691,66 7.633,38 -44,7%

Volatil reagierte das Pfund auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Diese hatte wie erwartet den Leitzins auf 0,75 Prozent erhöht, zugleich aber einen taubenhaften Ausblick geliefert. Gouverneur Mark Carney erklärte auf der Pressekonferenz, dass die Bandbreite der möglichen Brexit-Ergebnisse "breit" sei. Offenbar hielt er auch ein Ausscheiden aus der EU ohne einen Vertrag für möglich. Das löste neue Brexit-Ängste am Markt aus. Das Pfund reagierte zunächst mit Aufschlägen auf die Zinsentscheidung, kam mit den Carney-Aussagen aber unter Druck. Der Euro stand zu Börsenschluss bei 0,8908 Pfund nach 0,8868 zum Zeitpunkt der Zinsentscheidung.

Der ICE-Dollarindex steigt derweil 0,3 Prozent - getragen von der bekräftigten Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Maßnahme der USA, auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar nun erhöhte Strafzölle von 25 statt 10 Prozent zu prüfen, sorgte insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten für Ausverkaufsstimmung. Peking reagierte darauf wie gewohnt und stellte seinerseits Gegensanktionen in Aussicht. Die chinesische Notenbank senkte derweil im Zuge ihres täglichen Fixings den Mittelkurs der Landeswährung Yuan um ein halbes Prozent, was der stärksten Abwertung seit einer Woche entsprach. Ein billigerer Yuan verbessert die Exportchancen chinesischer Unternehmen. Beim Kospi in Seoul gingen die Gewinne von vier der vergangenen fünf Handelstage wieder verloren. Auch in Japan weitete sich das zunächst noch moderate Minus aus. Zusätzlich Gegenwind erhielt der Nikkei vom anziehenden Yen. Besser als der breite Markt hielten sich in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor. Sie profitierten erneut davon, dass die japanische Notenbank ihr langfristiges Renditeziel flexibler verfolgt und die Zehnjahresrendite nun unter 0,2 statt zuvor 0,1 Prozent halten will. Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite zwischenzeitlich auf den höchsten Wert seit Februar 2017. Unter den Einzelwerten rutschten Wynn Macau in Hongkong um fast 10 Prozent ab, nachdem die Mutter Wynn mit den Zweitquartalszahlen für eine Enttäuschung gesorgt hatte. MGM China büßten in diesem Sog 2,7 Prozent und Melco Entertainment 2,4 Prozent ein. In Tokio traf es Kobe Steel ähnlich hart, der Kurs verlor 9,6 Prozent. Furukawa Electric brachen um 10 Prozent ein. Bei beiden Unternehmen quittierte der Markt mit den scharfen Kursrückgängen enttäuschende Geschäftszahlen. Verkauft wurden auch Autoaktien, die am Vortag noch von guten Honda-Zahlen profitiert hatten. Honda, Toyota und Nissan verloren bis zu 2,9 Prozent. Sie litten durchweg unter deutlich gesunkenen US-Verkäufen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EU prüft Deal zwischen Aurubis und Wieland vertieft

Der im Februar bekanntgegebene Übernahmedeal zwischen Aurubis und Wieland hat die erhöhte Aufmerksamkeit der Kartellwächter erregt. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie eine eingehende Prüfung der Übernahme der Aurubis-Walzproduktsparte und des Gemeinschaftsunternehmens Schwermetall durch Wieland eingeleitet. Die Brüsseler Behörde fürchtet eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs bei wichtigen Kupfervorprodukten.

Audi und Ericsson erproben 5G-Technologie für die Automobilfertigung

Der Autobauer Audi und der Netzwerkausrüster Ericsson erproben gemeinsam den Einsatz des neuesten Mobilfunkfunkstandards 5G für die Automobilfertigung. Die beiden Konzerne unterzeichneten dazu eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding), wie die Audi AG mitteilte. Der Fokus des Projektes liege im Bereich des industriellen Internets der Dinge (Industrial Internet of Things - IIoT).

Tele Columbus holt sich Vodafone-Manager als CTO

