New York - Die Begeisterung für die Aktie mit dem Apfel geht weiter: Am Donnerstag war Apple an der Börse erstmals eine Billion US-Dollar wert, als die Aktie auf 207,05 Dollar kletterte.

Bei 207,04 Dollar war die Schwelle von einer Billion erreicht. Dies entspricht etwa dem Börsenwert der 10 grössten Schweizer Konzerne im Börsenindex SMI zusammen.

Bereits am Vortag hatten die Aktien des iPhone-Herstellers nach überraschend starken Quartalszahlen kräftig zugelegt, die ...

