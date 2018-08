Newmont Mining konnte in den vergangenen Tagen den Ausbruch nach oben nicht mehr vollziehen. Chartanalysten warten bei der Aktie seit geraumer Zeit auf eine erneute Erholung, nachdem der Wert bis Ende Juni noch das Niveau von etwa 34 Euro erreicht hatte. Seither ging es um fast 10 % nach unten, wobei das Kursniveau sich deutlich über 30 Euro und damit in einer starken Position hält. Die Kurse sind formal eher im Seitwärtstrend als in einem Abwärtstrend. Es ist in der aktuell markierten Range ... (Moritz von Betzenstein)

