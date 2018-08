Barrick Gold hat in den zurückliegenden Wochen einen rasanten Fall erleben müssen. Der Wert ist um mehr als 1,50 Euro, also um über 10 % nach unten gesaust und hat damit den charttechnischen Aufwärtstrend, der für den mittelfristigen Zeitraum diagnostiziert worden war, nicht mehr aktivieren können. Die charttechnischen Experten weisen auf den übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend, der ich noch immer vollzieht und jetzt zu einem neuen Abwärtstrend auch in der kurzfristigen Sicht führen ... (Moritz von Betzenstein)

