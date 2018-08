Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der französische Versicherer habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte die zuletzt unterdurchschnittlich gelaufenen Aktien stützen, zumal sich die Bilanz nun in einer besseren Verfassung präsentiere./la/ck Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0180 2018-08-02/19:29

ISIN: FR0000120628