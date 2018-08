Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IW-Ökonomen kritisieren Schuldenabbau des Staats als schönen Schein

Die Ökonomen des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) halten den gesunkenen Schuldenstand Deutschlands für Makulatur. "Von einer soliden und nachhaltigen Haushalts- und Finanzpolitik ist Deutschland weit entfernt", schreiben die arbeitgebernahen Kölner Wirtschaftswissenschaftler in einem Kommentar zu einer aktuellen Meldung des Statistischen Bundesamtes. Demnach steht der Gesamtstaat aus Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen etwas weniger tief in der Kreide. Ende 2017 war er mit 2,1 Prozent oder 42,1 Milliarden Euro weniger verschuldet als im Jahr davor.

EY sieht Ende des Booms am deutschen Neuwagenmarkt

Die Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY erwartet in den kommenden Monaten eine schwächere Nachfrage nach Pkw, vor allem von Privatkunden. Angesichts des Auslaufens der Diesel-Umtauschprämien zur Jahresmitte hätten einige Kunden Neuwagenkäufe vorgezogen, stellte EY zu dem deutlichen Anstieg der Pkw-Neuzulassungen im Juli fest. Zudem habe der Juli 2018 einen zusätzlichen Verkaufstag gehabt, so Peter Fuß, Partner bei EY. Bereinigt um den Kalendereffekt habe das Plus immerhin noch bei 7 Prozent gelegen.

Heil will für Braunkohlereviere bessere Anbindung und Sonderförderung

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Braunkohlereviere besser an das Straßen- und Schienennetz anbinden und sie zu einer Art Sonderwirtschaftszone machen. Beide Vorschläge sind der wichtigste Teil eines Sechs-Punkte-Plans des Ministers für die Braunkohleregionen, den er in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche vorstellte.

Tschechiens Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die tschechische Notenbank hat zum fünften Mal innerhalb eines Jahres ihren Leitzins erhöht und damit ihren Status als die aggressivste der europäischen Zentralbanken bestätigt, indem sie die Bemühungen der US-Notenbank um eine "Normalisierung" ihrer Geldpolitik verfolgt. Die Währungshüter erhöhten den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen leicht

In den USA sind in der Woche zum 28. Juli etwas mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Das Niveau liegt aber weiter nahe den tiefsten Ständen seit den späten 1960er Jahren. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 218.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 220.000 vorhergesagt.

Auftragseingang in US-Industrie wie erwartet gestiegen

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juni um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und hat damit exakt die Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen getroffen. Bestellt wurden vor allem schwere Maschinen, Lkw und Passagierflugzeuge. Das US-Handelsministerium bestätigte zudem den Anstieg im Vormonat um 0,4 Prozent.

US-Regierung steuert auf Senkung von Umweltauflagen für Autos zu

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump steuert auf eine deutliche Lockerung der Umweltauflagen für Autos zu. Die Umweltbehörde EPA und die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA veröffentlichten Pläne, wonach die unter dem früheren Präsidenten Barack Obama eingeführten Standards für Spritverbrauch und Emissionen deutlich zurückgeschraubt worden sollen. Diese Normen seien für den Zeitraum nach 2020 "nicht mehr angemessen und vernünftig".

Seehofer legt Schirmherrschaft für Nachbarschaftspreis nieder

Nach Kritik an seiner Flüchtlingspolitik hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Schirmherrschaft für den Deutschen Nachbarschaftspreis niedergelegt. Das teilte das Innenministerium am Donnerstag im Internetdienst Twitter mit. Zuvor hatten zwei Initiativen aus Berlin und Köln ihre Nominierung für den Preis wegen der Rolle Seehofers als Schirmherr abgelehnt.

