(Korrektur im Titel und im ersten Satz: erstes US-Unternehmen, nicht weltweit erstes Unternehmen) New York (awp/sda/reu) - Apple hat als erstes US-Unternehmen die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert geknackt. Die Aktien des iPhone-Herstellers stiegen am Donnerstag an der New Yorker Börse um 2,7 Prozent auf 207,05 ...

