Die Aktie von Rosneft zeigt sich in diesen Tagen weiterhin und sehr deutlich charttechnisch in guter Verfassung. Geht es nach den Analysen der diesbezüglichen Experten, dann dürfte die Aktie nach einem Performance-Ritt, ausgehend von 4 Euro Anfang April bis inzwischen auf mehr als 5,50 Euro nun den positiven Lauf fortsetzen. Immerhin konnte die Hürde in Höhe von etwa 6,20 bis 6,40 Euro nun offenbar überwunden werden, nachdem am Donnerstag ein weiterer Gewinn in Höhe von 1,5 % eintrat. Die Chancen ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...