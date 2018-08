Am Donnerstag ist die Aktie von Royal Dutch Shell deutlich nach unten marschiert. Der Wert musste einen Abschlag von fast 2 % hinnehmen und befindet sich wieder in einer kritischeren Phase. Dennoch sind die Kurse aus Sicht der charttechnischen Analysten und Experten in einer guten Verfassung. Denn nach und nach ist die Aktie ausgehend von etwa 25 Euro seit Mitte März wieder nach oben geklettert. Dabei konnte der Wert immerhin zeitweise auch die Marke von 30 Euro überwinden und machte sich auf ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...