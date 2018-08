Exxon Mobil konnte in den vergangenen Tagen den bisherigen Kurs aus dem charttechnischen Bild unter dem Strich noch fortsetzen. Der Kurs steigt seit Ende März relativ deutlich an und musste zuletzt nur hinsichtlich der Dynamik Abstriche machen. Dabei kratzen die Notierungen an der Marke von 70 Euro und könnten hier vor eine ernsthafte Probe gestellt werden, heißt es bei den Chartanalysten. Gelingt es, diese Hürde zügig zu überwinden, dürften einem echten und weit führenden Aufwärtsmarsch indes ... (Moritz von Betzenstein)

