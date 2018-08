BP konnte in den vergangenen Tagen den charttechnischen Aufwärtstrend, der sich zuletzt etabliert hatte, nicht mehr fortsetzen. Dabei ist die Aktie seit Ende März deutlich nach oben gestiegen und sattelte um ungefähr 20 % nach oben auf. Nun allerdings sind die Kurse ausgehend von Tops nahe von 6,80 Euro wieder deutlich schwächer geworden. Hält der Trend an, dann würden nun bald die Unterstützungen in Höhe von 6 bis 6,20 Euro zu testen sein. Gelingt es, dort einen Absturz zu vermeiden, eröffnen ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...