Opel will laut Medienberichten seine Produktion in Eisenach und Rüsselsheim herunterfahren. An beiden Standorten soll die Taktzahl pro Stunde nach den Sommerferien deutlich sinken.

Beim Autobauer Opel drohen laut einem Medienbericht kräftigte Produktionskürzungen. In Rüsselsheim solle die Taktzahl nach den Sommerferien von 55 auf 42 Fahrzeuge pro Stunde sinken und im Werk Eisenach von 37 auf 30, berichtete die "Mainzer Allgemeine Zeitung" am Donnerstagabend vorab unter Berufung auf informierte Unternehmenskreise. Am Standort im polnischen Gliwice ...

Den vollständigen Artikel lesen ...