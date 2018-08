The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2018



ISIN Name



AU000000USA3 URANIUMSA LTD

CA29446Y1060 EQUINOX GOLD CORP.

CA9191472070 VALGOLD RESOURCES

US68619F2056 ORIENT PAPER NEW DL-,001

US8632361056 STRAYER EDUCAT. DL-,01

XS1265973047

XS1748432876