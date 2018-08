Der Tech-Riese Apple schreibt Geschichte an der Börse: Der Börsenwert von Apple hat am Donnerstag erstmals die Billionen-Dollar-Marke an der Wall Street überschritten und somit das erreicht, was bislang kein anderes US-Unternehmen geschafft hat. Mit einem Kurs von knapp über 207 US-Dollar erreichte die Marktkapitalisierung die Billionen-Marke.

Den vollständigen Artikel lesen ...