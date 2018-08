Platz 1 bei den umsatzstärksten Spielen in mehreren Ländern in einer Woche

MapleStory M, das mobile Side-Scrolling-Adventure-Spiel für iOS und Android, erreichte innerhalb einer Woche nach seiner weltweiten Einführung drei Millionen Downloads.

Im Apple App Store hat MapleStory M in fünf Ländern, darunter Malaysia, Singapur und Taiwan, Platz 1 bei den umsatzstärksten Spiele erreicht und ist damit in 11 Ländern unter den Top 10.

Auch im Google Play Store hat das mobile Spiel in mehreren Ländern Spitzenplätze erreicht, darunter Platz 1 in Singapur, Platz 2 in Taiwan, Platz 4 in Malaysia und Platz 6 in Thailand.

In den USA hat das Spiel Platz 45 bei den Spielen mit den höchsten Einnahmen und Platz 3 bei den Top-RPGs im Apple App Store erreicht. Das Spiel ist auch auf Platz 46 bei den umsatzstärksten Spielen und auf Platz 3 bei den Top-RPGs im Google Play Store.

Um die drei Millionen Downloads zu feiern, wird MapleStory M ab heute, dem 31. Juli um 19:00 Uhr PT bis zum 10. August um 23:59 Uhr PT, ein besonderes Giveaway-Event innerhalb des Spiels veranstalten. Mapler, die sich in diesem Zeitraum einloggen, erhalten Belohnungen, darunter 10 Orange EXP Increase Tickets (15 MINS), 300 MP Potions v4.0 und 300 HP Potions v4.0.

Neue und wiederkehrende MapleStory-Spieler können sich auch unter www.MapleStory.com für exklusive Events anmelden und spezielle Gutscheincodes für Geschenkpakete in MapleStory M erhalten.

AktivaVeröffentlichungstrailer MapleStory M Screenshots

Social MediaTwitch / Facebook / Twitter / YouTube / Discord

Über MapleStory M http://maplestorym.nexon.com/enLaunch

MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten.

MapleStory M, das ursprünglich im Oktober 2016 in Korea veröffentlicht wurde, wurde schnell zur Nummer 1 unter den kostenlosen Spielen im App Store und im Google Play Store und erreichte in den ersten zwei Wochen über zwei Millionen Downloads. Das Spiel wird auf allen iOS- und Android-Geräten als kostenloser Download im App Store und bei Google Play erhältlich sein.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. ("Nexon") (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 100 Live-Spielen in mehr als 190 Ländern. Nexon war Vorreiter bei Mikrotransaktionen und dem Free-to-Play-Geschäftsmodell und verfügt über unübertroffene globale Expertise bei anspruchsvollen Live-Game-Operationen, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre, sogar Jahrzehnte. Das 1994 in Korea gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan und ist an der Tokioter Börse notiert. Im Jahr 2017 wurde Nexon in den Nikkei Stock Index 300 aufgenommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180802005896/de/

Contacts:

Pressekontakt

Spark für Nexon America

Jeff Koo

nexon@sparkpr.com