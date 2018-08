FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem gute Unternehmenszahlen die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts an der Wall Street gemildert hatten, erholten sich am Abend auch die deutschen Aktien etwas von den heftigen Verlusten. Doch während die Apple-Aktie in den USA erneut von den guten Geschäftszahlen des Konzerns profitierte und sein Börsenwert erstmals auf 1 Billion Dollar stieg, bekam der deutsche Zulieferer Dialog Semiconductor nichts von dem Glanz ab: Die Dialog-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel kaum verändert, nachdem sie auf Xetra um 3,6 Prozent gefallen war.

Die Allianz-Aktie tendierte am Vorabend der Bekanntgabe von Zweitquartalszahlen 1,2 Prozent fester. Womöglich blickten die Anleger den Zahlen des Versicherers optimistisch entgegen.

Gerry Weber reagierten nach Aussage eines Händlers derweil nicht auf die Nachricht vom Rücktritt des Finanzvorstands, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgibt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.610 12.546 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 02, 2018 16:34 ET (20:34 GMT)

