London (ots/PRNewswire) - CNA Hardy, ein führender spezialisierter gewerblicher Versicherungsanbieter für Kunden auf dem Lloyd's- und Unternehmensmarkt, hat bekannt gegeben, dass seine neue europäische Tochtergesellschaft vom Commissariat Aux Assurances (CAA) in Luxemburg die Zulassung als Versicherungsunternehmen erhalten hat.



CNA Hardy wählte Luxemburg aufgrund seiner geographischen Lage zwischen drei seiner kontinentaleuropäischen Büros, seines stabilen wirtschaftlichen und politischen Umfelds und der Professionalität der luxemburgischen Regulierungsbehörde als optimale Gerichtsbarkeit als seinen Sitz in der Europäischen Union.



Dave Brosnan, CEO, CNA Hardy sagte: "Unsere Vorbereitungen für Brexit laufen nach Plan. Die Erteilung unserer Zulassung als Versicherungsunternehmen durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Sie gewährleistet Kontinuität und Sicherheit für unsere Vertreter, Kunden und Mitarbeiter. Wir engagieren uns für den Ausbau unserer europäischen Aktivitäten und unsere neue europäische Tochtergesellschaft mit Sitz in Luxemburg soll uns dabei unterstützen."



Stuart Middleton, CEO von Continental Europe, hat bereits damit begonnen, sein lokales Managementteam zu verstärken. Zu den jüngsten Ernennungen gehören Bertrand Mohr, Chief Risk Officer und Amandine Motte, Chief Financial Officer.



Stuart sagte: "Ich freue mich, Bertrand und Amandine im Team begrüßen zu dürfen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung und Dynamik sind sie eine Bereicherung für CNA Hardy. Ihre profunden Kenntnisse und Erfahrungen auf dem lokalen und dem europäischen Markt werden sich in den kommenden Monaten und Jahren mit Sicherheit als wertvoll erweisen."



Vor ihrem Wechsel zu uns war Amandine in leitenden Managementpositionen bei Swiss RE und Deloitte tätig, und Bertrand hatte zuletzt die Position des Chief Risk Officer bei Dare Holdings inne.



CNA Hardy wird weiterhin Geschäfte in ganz Kontinentaleuropa über sein Netzwerk von Niederlassungen und Syndicate 382, seine Lloyd's-Plattform, abwickeln.



Informationen zu CNA Hardy



CNA Hardy, vertreten durch Hardy (Underwriting-Agenturen) Limited und CNA Insurance Company Limited, unabhängige, hundertprozentige britische Tochtergesellschaften, ist ein spezialisierter gewerblicher Versicherungsanbieter für Kunden sowohl im Lloyd's- als auch im Unternehmensmarkt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von CNA Hardy http://www.cnahardy.com/.



CNA ist der achtgrößte gewerbliche Versicherer in den Vereinigten Staaten. CNA bietet eine breite Palette von Standard- und Spezialprodukten und -dienstleistungen im Bereich Schadens- und Unfallversicherung für Unternehmen und Fachleute in den USA, Kanada, Europa und Asien. Das Unternehmen kann dabei auf 120 Jahre Erfahrung und mehr als 45 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten zurückgreifen. Weitere Informationen zu CNA finden Sie auf unserer Website unter www.cna.com.



CNA Insurance Company Limited (Registrierungsnummer 950) und Hardy (Underwriting-Agenturen) Limited (Registrierungsnummer 1264271) sind von der Prudential Regulation Authority zugelassen und werden von der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority (Referenznummer 202777 bzw. 204843) reguliert. CNA Services (UK) Limited (Registrierungsnummer 8836589). 'CNAHardy' ist ein Handelsname der CNA Insurance Company Limited und der Hardy Underwriting Group PLC (einschließlich Hardy (Underwriting-Agentur) Limited und Hardy Underwriting Asia PTE). Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 667557779.



Die oben genannten Unternehmen sind alle in England mit Sitz in 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY registriert.



Telefon: 44 (0)20 7743 6800 Telefax: 44 (0)20 7743 6801



