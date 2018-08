Freiburg (ots) - Anders als bei den Diäten der Bundestagsabgeordneten gibt es bei den Zuschüssen zur Ausbildung von Schülern und Studenten, kurz Bafög genannt, keine automatische Erhöhung. Deshalb kommt das Thema mit verlässlicher Regelmäßigkeit immer wieder auf die politische Tagesordnung: Das vom Bund dafür bereitgestellte Geld reicht nicht fürs Studium, und die Rahmenbedingungen passen nicht mehr zu den durch die Bolognareform (Bachelor- und Master-Abschlüsse) veränderten Studierweisen. Politiker aller Couleur schauen dann gern verdutzt - denn niemand will knausrig sein und dem Bafög an den Kragen, alle finden diese Förderung wichtig und richtig. Und dennoch muss es erst einen Aufschrei geben, bis die nächste Anpassung an die allgemeine Preis- und Einkommensentwicklung kommt oder gar kleinere Reformschritte. http://mehr.bz/khs177g



