Transaktion verbindet führenden deutschen Anbieter von Lösungen für sichere Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Enterprise Governance Management; zwei renommierte Unternehmen, die sich den höchsten Maßstäben in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre verpflichtet fühlen

Diligent Corporation ("Diligent" oder "das Unternehmen"), der führende Anbieter von Lösungen im Bereich Enterprise Governance Management und der renommierteste Anbieter von Lösungen für die Zusammenarbeit von Vorständen, gab heute den Abschluss seiner Übernahme von Brainloop bekannt. Brainloop ist der führende Anbieter von Software für virtuelle Datenräume, die unternehmensintern für die hochsichere Zusammenarbeit an vertraulichen Dokumenten verwendet werden. Brainloop mit Sitz in München wird die Zentralstelle von Diligent in Kontinentaleuropa und bleibt unter der Leitung seines gegenwärtigen Managementteams, darunter Chief Executive Officer Thomas Deutschmann und Chief Technology Officer Eike Schmidt. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Brainloop ist der führende Anbieter von sicherem Cloud-Speicher für Unternehmen in Deutschland und ganz Kontinentaleuropa. Brainloop schützt die wichtigsten und empfindlichsten Daten seiner Kunden mithilfe von hochsicheren Anwendungen und bietet effiziente Lösungen für die Kommunikation, Zusammenarbeit und den Austausch von vertrauliche Informationen. Brainloop wurde 2000 gegründet und bedient heute Tausende von Nutzern auf sechs Kontinenten, darunter einige europäische Blue-Chip-Unternehmen.

Als Teil von Diligent wird Brainloop weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren und seine Kunden unter dem Markennamen Brainloop betreuen. Gleichzeitig hat es Gelegenheit, die starken Ressourcen von Diligent für eine globale Skalierung zu nutzen. Brainloop wird die Daten seiner Kunden weiterhin in seinen sicheren Rechenzentren in ganz Europa speichern. Diligent erwirtschaftet über die Hälfte seines Umsatzes außerhalb der USA und ist durch den Zusammenschluss mit Brainloop für Unternehmen in Kontinentaleuropa jetzt die führende Lösung im Bereich sichere Kommunikation und Zusammenarbeit geworden. Diligent und Brainloop bieten zusammen einem globalen Kundenstamm eine sich ideal ergänzende Produktsuite, darunter das branchenführende Governance Cloud-Angebot von Diligent und die hochsicheren virtuellen Datenräume von Brainloop.

"Diligent stellt die Lösungen bereit, die Vorstände und Führungsteams für die sichere und effektive Verwaltung ihrer Unternehmen benötigen. Wir freuen uns darüber, unser Governance Cloud-Angebot unternehmensweit jetzt breiter anbieten zu können", so Brian Stafford, President und Chief Executive Officer von Diligent.

"Wir zollen dem Vertrauen und hohen Ansehen, das Thomas und Brainloop mit seinen Lösungen für hochsichere virtuelle Datenräumen und Zusammenarbeit in Europa aufgebaut haben, seit Jahren großen Respekt. Zusammen freuen wir uns jetzt darauf, die Präsenz von Diligent in der wachstumsstarken DACH-Region und in ganz Europa zu stärken und unseren Kunden Produkte von Weltrang, die den höchsten Sicherheitsstandards genügen, zu bieten."

"Der Datenschutz und die Privatsphäre waren für Brainloop schon immer von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns, in Diligent einen Partner gefunden zu haben, dem die Sicherheit und der Schutz von Kundendaten ebenso am Herzen liegt wie uns", so Thomas Deutschmann, Chief Executive Officer von Brainloop. "Diligent war auf der Suche nach einem virtuellen Datenraum für die globale Skalierung und wir sind stolz darauf, dass sie diesen bei Brainloop gefunden haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Diligent-Team eine breitere Enterprise Governance Management-Lösung für unsere Kunden bereitzustellen."

District Capital Partners fungierte als Finanzberater, Willkie Farr Gallagher LLP als Rechtsberater und Spitzberg Partners als strategischer Berater für Diligent. ARQIS fungierte als Rechts-, Steuer- und Finanzberater für Brainloop.

Über Diligent Corporation

Diligent ist führend im Bereich Enterprise Governance Management und bietet sichere Corporate Governance-Lösungen und Lösungen für die Zusammenarbeit von Vorständen und Geschäftsführungen über sein Governance Cloud-Angebot. Mehr als 14.000 Kunden in über 90 Ländern und auf allen Kontinenten verlassen sich auf Diligent, von der sicheren Verteilung von Vorstandsmaterialien bis hin zu sicherer Kommunikation, integrierter Compliance, Vorstandsevaluierung und Entity Management. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den sich stetig weiterentwickelnden Governance-Anforderungen führender Unternehmen gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligent.com.

Über Brainloop

Brainloop wurde 2000 gegründet und ist ein marktführender Anbieter von hochintuitiven Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen. Diese Lösungen ermöglichen seinen Kunden eine sichere Dokumentenverwaltung und Zusammenarbeit an vertraulichen Dokumenten, sowohl intern als auch mit externen Geschäftspartnern. Zu den Kunden von Brainloop zählen zahlreiche Fortune-, FTSE- und DAX-Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, sowohl aus dem privaten als auch öffentlichen Sektor. Diese Kunden nutzen die regulatorische und Corporate Compliance-, Zusammenarbeits- und Prozess-Lösungen von Brainloop sowie sein komplettes Portfolio an Sicherheitsfunktionen. Zu diesen Funktionen gehören die vollständige Verschlüsselung, Protokollaufzeichnungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Provider und Administrator Shielding, zusammen mit einer komfortablen und bedienerfreundlichen Schnittstelle. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.brainloop.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180802006056/de/

Contacts:

Für Diligent Corporation

Greg Nyhan, 646-215-6884

gnyhan@mww.com