Am Dienstag, dem 31. Juli 2018 hat das Bundesberufungsgericht in Brasilien einen von dem russischen Staatsunternehmen FKP Sojuzplodoimport ("FKP") gestellten Aufklärungsantrag abgelehnt. Das Gericht hat damit seine frühere Entscheidung vom 31. Oktober 2017 im Zusammenhang mit der Klage im Stolichnaya-Markenstreit aufrechterhalten und die SPI Group als Eigentümer der Marken bestätigt. Unter dem Vorwurf mangelnder Klarheit der früheren Entscheidung versuchte FKP erfolglos, das Ergebnis des Verfahrens vollständig umzukehren.

Das brasilianische Gericht stellte auf Antrag der SPI Group klar, dass die Ansprüche von FKP rechtskräftig abgewiesen wurden, weil sie verjährt waren.

SPI verzeichnet damit ein weiteres positives Ergebnis in einer langen Serie von Siegen in Brasilien. Die Richter des Berufungsgerichts entschieden einstimmig mit 3-0 zugunsten von SPI.

Die SPI Group erwartet weiterhin positive Ergebnisse in Brasilien und in anderen Gerichtsbarkeiten, wo FKP ähnliche Klagen erhoben hat, zumal die Behauptungen von FKP in dem lange laufenden Streit unbegründet sind.

SPI und seine verbundenen Unternehmen sind Eigentümer der Stolichnaya-Warenzeichen in mehr als 180 Ländern.

