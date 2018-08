Flach zusammengelegt oder in Stücke zerrissen - so lieben Entsorgungsunternehmen die Pappkartons in der Altpapiertonne und den Containern. Mit der Initiative "Mach's flach!" setzen sich der Verband der Wellpappen-Industrie (VDW) und der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) in Darmstadt für ein effizienteres Recycling von Kartonagen...

Den vollständigen Artikel lesen ...