Mit steigenden Erntemengen in Südeuropa werden Tafeltrauben häufiger im deutschen Lebensmitteleinzelhandel beworben. Für die Verbraucher werden die Tafeltrauben nun günstiger. Die Tafeltraubenernte in Spanien, Italien, Griechenland und auch der Türkei ist in vollem Gange. Bildquelle: Shutterstock.com Es stehen steigende Mengen für die Vermarktung zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...