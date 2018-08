Die Auslandsverkäufe von Bananen, das Hauptexportprodukt von Costa Rica, sind in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 9% in der Menge und 8% bei den Einnahmen gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017 gesunken. Die Zahlen wurden in dem Statistischen Portal der Förderung des Außenhandels von Costa Rica (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Procomer)...

Den vollständigen Artikel lesen ...