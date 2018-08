Graminex LLC gibt bekannt, dass die US-amerikanische Patentbehörde die Patente von Serelys für die Nutzung von Pollenextrakten zur Behandlung von PMS und Symptomen der Wechseljahre abgelehnt hat.

In einem gleichlaufenden wieder eröffneten Untersuchungsverfahren gegen die US-Patente 6.569.471 und 6.669.967 hat die US-Patentbehörde sämtliche Ansprüche beider Patente abgelehnt. Auf Basis des überwältigenden Beweismaterials befand die Behörde, dass die durch Lösungsmittel ausgezogenen Pollenextrakte GC FEM und PI 82 zur Behandlung von PMS und Symptomen der Wechseljahre nicht patentierbar sind. Das endgültige Ablehnungsurteil steht zum Herunterladen auf der Website von USPTO Public PAIR (https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair) unter den Seriennummern des wieder eröffneten Untersuchungsverfahrens 90/014,026 und 90/014,027 zur Verfügung, wo sich ein öffentliches Verzeichnis der Beweise und eine ausführliche Erklärung zum Verlust des Patentschutzes finden.

Graminex LLC ist der einzige Hersteller von lösungsfreiem Rye Flower Pollen Extract (Roggenpollenextrakt). Nur Graminex Flower Pollen Extract (Blütenpollenextrakt) ist frei von Lösungsmitteln. Keep It Clean ist unsere Garantie gegen Lösungsmittelrückstände.

Über Graminex LLC

Graminex LLC ist der führende Hersteller von natürlichem und lösungsfreiem Graminex Flower Pollen Extract. Graminex besitzt und verwaltet mehr als 8.500 Morgen Agrarfläche im Nordosten des Bundesstaates Ohio. Die aktiven Rohbestandteile von Graminex werden für die Verwendung in den Branchen Nahrungsergänzungsmittel, Pharma, Nahrungs- und Hautpflege angebaut und verarbeitet. Graminex vermarktet klinisch unterstützte Flower Pollen Extracts (Blütenpollenextrakte) mit Fokus auf Prostatapflege, Blasenpflege, Unterstützung in der Menopause und Hautpflege. Zusammen mit seinen Vertriebspartnern, Einzelhändlern und Herstellern werden in den USA hergestellte Graminex-Produkte in über 44 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft.

Weitere Informationen erhalten Sie von Graminex LLC Public Relations, Colleen May unter (419) 278-1023 oder per E-Mail unter info@graminex.com. Oder besuchen Sie die Website www.graminex.com

