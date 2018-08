"Badische Neueste Nachrichten" zu Horst Seehofer:

"Es war zuletzt bemerkenswert still um Horst Seehofer. Der streitbare CSU-Chef, der mit seinen knallharten Asyl-Ultimaten an Kanzlerin Angela Merkel vor einem Monat beinahe eine Staatskrise ausgelöst hatte, war seitdem ungewöhnlich zahm. Dafür könnte es mehrere Gründe geben. Im Streit um den Migrationskurs der GroKo hat Seehofer durch den angekündigten und später zurückgenommenen Rücktritt seine Glaubwürdigkeit eingebüßt und seinen Bonus des störrischen Münchener Interessenvertreters in Berlin vollends verbraucht. Hinzu kommt, dass Seehofer mehrmals die Umsetzung der Rücknahmeabkommen mit den europäischen Nachbarn versprochen hatte. Geliefert hat er bislang: nichts. Das liegt nur zum Teil an den mangelnden diplomatischen Fertigkeiten des 69-Jährigen, der als kompromisslos gilt. Die Nuss, die er im festgefahrenen europäischen Migrationsstreit knacken muss, ist einfach zu hart, die möglichen Lösungen zu komplex und darum nicht so schnell verhandelbar."/be/DP/he

AXC0006 2018-08-03/05:35