"Reutlinger General-Anzeiger" zu Armut und Alleinerziehende:

"Dennoch ist der Schluss falsch, dass die Kinder der Grund für die Armut sind. Zum einen ist es fragwürdig, den Kinderwunsch allein unter finanziellen Aspekten zu betrachten. Zum anderen führt der Satz in die Irre. Er suggeriert, dass die Ausgaben für den Nachwuchs zu hoch sind und es deshalb an Geld mangelt. Es wird so getan, als ob die Alleinerziehenden ein Ausgabenproblem hätten. In Wirklichkeit haben sie ein Einnahmenproblem. 90 Prozent der Frauen, die ihr Kind alleine erziehen, würden gerne arbeiten. Doch sie finden entweder keinen passenden Job oder Kitaplatz."/be/DP/he

AXC0008 2018-08-03/05:35