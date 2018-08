"Die Welt" über das Wiedererstarken der Grünen laut Umfragewerten:

"Die einstmals stolzen Volksparteien verlieren erneut an Zuspruch. Zieht man alle Umfragewerte der Parteien zusammen, die für die Staatsräson der Bundesrepublik stehen, also die der CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen, dann sind zurzeit nur 69 Prozent der Deutschen für die Demokratie. 2002 waren es noch 93 Prozent der Deutschen. Man hat lange den Fall der Mauer für eine Zeitenwende gehalten. War er es wirklich oder nicht nur eine Verlängerung der alten Zeit? Leben wir heute nicht eher in einer Phase des Übergangs, in welcher die herkömmlichen Gewissheiten an Kraft verlieren und sich etwas ankündigt, das noch nicht auszumachen ist? Der Skorbut der Volksparteien ist ein Hinweis darauf. Hinter ihm steckt der leise Ekel vor der Politik. Die liberale und repräsentative Demokratie erlebt eine Schwächephase. Noch ist sie nicht bedrohlich, aber auch nicht erfreulich. Jedenfalls werden die Zeiten mit Blick auf den Wandel der Parteienlandschaft rauer werden."/be/DP/tos

