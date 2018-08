"Darmstädter Echo" zu US-Sanktionen gegen türkische Politiker:

"Dass die daraus resultierende Konfrontation der beiden Egomanen den einstigen "Eckpfeiler der Nato" endgültig in die Arme Russlands treiben könnte, wird Trump egal sein. Was er von der Nato hält, ist aktenkundig. Europa muss also jetzt jeden Funken Einfluss, den es noch auf Ankara hat, zu nutzen versuchen. Die Kurdenfrage, der Syrienkrieg, Wirtschaft, Tourismus - die Konzentration auf einzelne Sachthemen ist das einzige, was jetzt noch hilft. Dabei wird man herausfinden, ob Erdogan nicht längst an Moskaus Fliegenfänger hängt."/be/DP/he

